Prima del brusco avvento del coronavirus, Maurizio Sarri aveva scommesso su Rodrigo Bentancur in cabina di regia, ottenendo ottimi risultati. Scelta che è andata a discapito di un opaco Miralem Pjanic in netta involuzione. Lo stop del campionato può far bene al centrocampista bosniaco, ma l’assenza di partite sta facendo ragionare la Juventus in ottica mercato. Secondo quando riporta il Corriere dello Sport, il club bianconero sarebbe disposto a sacrificare Pjanic, al suo posto l’obiettivo è Jorginho, centrocampista del Chelsea graditissimo a Sarri, con cui ha lavorato sia a Napoli che nell’anno trascorso a Londra.