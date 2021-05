La Juventus ha bisogno di iniettare nuova qualità nel proprio centrocampo, ruolo nevralgico che quest'anno ha mostrato più di qualche limite strutturale. E un'opzione potrebbe essere quella del gran ritorno di Miralem Pjanic, a un anno dall'operazione col Barcellona che ha portato Arthur in bianconero. In Spagna sono sorte due ipotesi sul possibile revival juventino del bosniaco: la prima è quella del clamoroso scambio che vedrebbe Bentancur trasferirsi in blaugrana; la seconda è quella per cui il Barça prenderebbe Jorginho dal Chelsea lasciando così il via libera per la partenza di Pjanic.