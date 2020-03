Secondo quanto riporta Don Balon, Miralem Pjanic non ha un buon rapporto con Cristiano Ronaldo e per questo avrebbe deciso di offrirsi al Real Madrid. Il bosniaco è uno degli obiettivi delle Merengues che però non vogliono spendere più di 50-55 milioni di euro per il calciatore che va in scadenza nel 2023.