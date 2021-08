Dopo l'acquisto dil'ultimo desiderio di mercato di Max Allegri è. Il tecnico toscano vorrebbe riportare a Torino il centrocampista bosniaco, ma al momento non c'è spazio in rosa. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la Juventus dovrebbe cedere almeno un centrocampista. Il nome più gettonato è sempre quello di Aaron Ramsey, ma l'ingaggio da oltre 7 milioni di euro frena qualsiasi discorso con i club di Premier interessati. La trattativa per il centrocampista classe 1990 del Barcellona è quindi attualmente in stand-by.