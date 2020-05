Il Barcellona ha fretta per Miralem Pjanic. Come scrive Sport, infatti, i blaugrana hanno già l’ok del numero 5 della Juventus, ora vogliono trovare l’accordo coi bianconeri sulle contropartite da offrire, con Paratici che ha detto no a Vidal. E, secondo il quotidiano spagnolo, non si vuole andare oltre la prossima settimana per trovare la quadra del cerchio. In passato il Barcellona aveva già proposto Umtiti ai bianconeri che però non erano convinti delle condizioni fisiche del difensore francese. La chiave per sbloccare la trattativa può essere il cartellino di Arthur, dal quale si sta aspettando l'ok per un trasferimento a Torino.