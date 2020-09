1









Un gol per (ri)affacciarsi in Serie A. La rete di Marko Pjaca l'altro giorno nell'amichevole contro l'Under 23 può cambiare il futuro dell'attaccante croato. La Juventus sta cercando una sistemazione per il giocatore che in bianconero non troverebbe spazio, e secondo La Gazzetta dello Sport l'ipotesi concreta è quella che porta al Crotone, una delle tre promosse dalla Serie B che starebbe pensando proprio a Marko Pjaca per rinforzarsi.