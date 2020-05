La Juve continua a tenere d'occhio Federico Chiesa, anche Fabio Paratici ha confermato l'interesse del club bianconero ma per il suo acquisto e quello di altri calciatori top sarà molto probabilmente necessario ricorrere a scambi. In questo senso la Juve può essere avvantaggiata perché alla Fiorentina piace il difensore bianconero Daniele Rugani, in uscita nella prossima finestra di mercato. Con lui si può abbassare la quota cash per i viola che oltre a Rugani seguono anche Marash Kumbulla, centrale del Verona.