Occhi aperti sulle occasioni, in vista delle prossime finestre di mercato. Giocatori in scadenza, prestiti, scambi: questo è quello a cui guardano in casa Juventus e secondo quanto riporta calciomercato.com:"Difensore centrale, a parametro zero, di sicuro affidamento e spessore internazionale. L'identikit perfetto è quello che porta a Christensen del Chelsea, su cui sta lavorando la Juve: da sempre nel mirino del club bianconero, obiettivo difficile, ma ben più di un sondaggio è già stato fatto. Una delle tante piste su cui la Juve sta lavorando.".