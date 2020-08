Dopo gli acquisti di Arthur e Kulusevski la Juventus continuerà a rinforzare il nuovo centrocampo di Andrea Pirlo. Il nuovo allenatore bianconero vuole un altro profilo di qualità in mezzo al campo, e il cerchio, secondo quanto riportato da La Repubblica, si stinge intorno a due nomi: da una parte c'è Rodrigo de Paul dell'Udinese, e dall'altra Isco del Real Madrid. L'argentino costa 35 milioni ma piace molto a Pirlo così come a Paratici, lsco è un obiettivo più complicato per un fatto di costi.