L’Inter sente di averlo in pugno, la Juventus al momento resta defilata ma la promozione di Andrea Pirlo ad allenatore della prima squadra della Juventus può cambiare le strategie di mercato. Sandro Tonali è vicino a vestire la maglia nerazzurra, con il club di Viale della Liberazione che ha già incassato il sì del giocatore e punta a trovare un accordo con il presidente del Brescia Massimo Cellino sulla base di 35 milioni. Marotta vorrebbe chiudere con un prestito con obbligo di riscatto, ma Pirlo potrebbe sparigliare le carte. Da quando il classe 2000 ha riempito la bocca di tutti, è stato accostato al neotecnico della Juventus, per stile e per carriera (entrambi sbocciati con il Brescia). Il campo ha mostrato quanto Tonali possieda caratteristiche diverse, non è un regista come il Maestro, che potrebbe essere attratto dalle sue e insegnargli i trucchi del mestiere, per ergerlo a perno del suo nuovo centrocampo.