Andrea Pirlo ha fretta. Vuole un attaccante prima dell'inizio del campionato ma difficilmente la sua volontà sarà rispettata visto che i tempi per arrivare a Luis Suarez e Edin Dzeko si allungano. I bianconeri hanno messo il Pistolero in cima alle proprie preferenze ma l'esame di lingua italiana sarà solo la prossima settimana e per il passaporto ci saranno da attendere altri giorni. Dzeko invece è bloccato a Roma da Milik che non lascia il Napoli. In tutto questo si inserisce Giroud, ultimo nome per la Juve. E Pirlo ha fretta.