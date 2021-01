Non solo calcio giocato, perché a pochi giorni dalla fine del mercato la Juventus è ancora alla ricerca di una punta anche se non è scontato arrivi. "Solo se ci saranno occasioni" ha detto più volte Paratici. Intanto Andrea Pirlo, nella conferenza pre Sampdoria, ha parlato della situazione di Sami Khedira, che nella prima parte di stagione è rimasto fuori dai progetti: "Si sta allenando con noi come da inizio stagione, adesso il mercato chiuderà a breve quindi poi vedremo il da farsi".