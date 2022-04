La Juventus per rinforzare il reparto difensivo ha più volte sondato anche il difensore del Milan in scadenza Alessio Romagnoli. Il difensore sembrava essere ormai promesso alla Lazio. Tuttavia stando a quanto riporta AS il difensore avrebbe stregato Xavi e il Barcellona che ora vorrebbe portare in Spagna il capitano rossonero.