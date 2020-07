Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Sampdoria, soffermandosi anche sul rinnovo, tra gli atri, di Donnarumma, accostato in passato alla Juventus: “Il club vuole risolvere queste situazioni in prima possibile. Noi ci siamo dati appuntamento la prossima settimana, ora dobbiamo pensare al campionato. Poi ci sarà il tempo necessario per stabilire la squadra del prossimo anno".