Non è passata inosservata la presenza, nella giornata di ieri, di Rafaelaalla Continassa. La visita della super manager è stata etichettata come "di cortesia", ma è difficile pensare che con lei lanon abbia anche parlato di mercato. Stando a Sky, l'agente di Paul Pogba ha messo sul tavolo il nome di Noussairdel, possibile rinforzo "esperto" da affiancare a Timothy Weah: una proposta che pare non aver scaldato particolarmente i bianconeri, che preferiscono restare sulla pista che porta a Timothy Castagne.