Non solo Dzeko, obiettivo numero uno per il nuovo attacco della Juve. I bianconeri stanno cercando anche una quarta punta giovane, di prospettiva, da poter mettere in rosa. Tra i nomi accostati alla squadra di Pirlo c'era anche quello di Gianluca Scamacca, attaccante classe '99 di proprietà del Sassuolo e protagonista in Serie B con l'Ascoli nell'ultima stagione. Obiettivo che rischia di sfumare a breve però, perché il giocatore è vicino al trasferimento allo Sporting Braga in prestito con diritto di riscatto per un totale di 25 milioni di euro.