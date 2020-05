1









La Juventus insegue un terzino mancino da tempo, visto che in rosa c'è soltanto Alex Sandro in quella posizione. Così, ecco che è partito il casting dei nomi. Secondo lo spagnolo Sport, uno di questi potrebbe essere Juan Bernat, ex Valencia ora al Psg. Il suo contratto con i francesi scade nel 2021, pertanto potrebbe essere l'ultima occasione per cederlo senza il rischio di perderlo a zero. Così, per la Juventus potrebbe presentarsi l'occasione di strappare il giocatore anche ad un prezzo vantaggioso.