La Juve ha messo gli occhi su un talento inglese: si tratta di Dwight McNeil, ala sinistra del Burnley che quest'anno ha totalizzato 2 gol e 6 assist in 40 presenze tra Premier League e coppe. Titolare inamovibile della squadra di Sean Dyche, in campionato le ha giocate tutte da titolare rimanendo sempre in campo per quasi 90'. Del talento di questo gioiellino se n'è accorto anche il Milan, che insieme alla Juventus si è aggiunto alla concorrenza di Leicester e Wolverhampton. A riportarlo è Sky Sports.