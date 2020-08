La Juve continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport l'ultimo nome per l'attacco sarebbe Donyell Malen, attaccante del Psv Eindhoven gestito da Mino Raiola.



Proprio il super agente ieri ha parlato di Malen ai microfoni di Sky Sport: "Talenti da portare in Italia ce ne sono, all'estero ce ne sono di incredibili. Malen del PSV un giorno magari potrebbe arrivare qui. Oggi difficilmente il club può venderlo e un'altra società può avere la forza di strapparglielo".