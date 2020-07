C'è anche la Juventus su Gianluca Scamacca. Classe '99, di proprietà del Sassuolo e in prestito all'Ascoli che sta trascinando alla salvezza a suon di gol - 13 stagionali - l'attaccante cresciuto nella Roma è entrato nel mirino dei bianconeri. Paratici, secondo il Corriere dello Sport, ha individuato in lui il profilo giusto per l'attacco del futuro. Ma non c'è solo la Juve su Scamacca, da tempo, infatti, il giocatore è piace anche al Milan che lo monitora da vicino già dall'anno scorso.