La Juventus investirà su un terzino nel prossimo mercato. I segnali delle necessità bianconere nel ruolo sono evidenti, così è partito il casting dei nomi. Su tutti, resta caldo il fronte con Achraf Hakimi, laterale destro (che può giocare anche a sinistra) in forza al Borussia Dortmund, ma di proprietà del Real Madrid. Il giocatore è molto stimato in Spagna, con i blancos che lo riporterebbero volentieri al Bernabeu, anche se, come riporta As, la Juve si sta muovendo. Il problema però, resta il prezzo del giocatore che, malgrado i soli ventuno anni, vale già 60 milioni di euro.