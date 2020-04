1









Secondo quanto riferito dalla stampa brasiliana la Juve avrebbe messo nel mirino Gabriel Veron, esterno d'attacco classe 2001 del Palmeiras. Il 17enne è stato la stella dell'ultimo Mondiale Under 17, ed è richiestissimo: su di lui ci sono anche Atletico Madrid e Liverpool. La Juve per la prossima stagione cerca un attaccante per sostituire Higuain, che con ogni probabilità lascerà i bianconeri. Diversi i profili seguiti, da Gabriel Jesus a Harry Kane, passando per Arkadisuz Milik del Napoli e Mauro Icardi, in prestito al PSG ma ancora di proprietà dell'Inter.