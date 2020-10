Isak Bergmann Johannesson è la nuova stellina del calcio islandese. Centrocampista del Norrköping classe 2003, in patria viene considerato un fenomeno e la Juventus ha messo gli occhi su di lui per il futuro. Johannesson preferisce partire largo in un centrocampo a quattro o a cinque, all'occorrenza può avanzare anche in un tridente offensivo e secondo quanto riporta Sport Expressen i bianconeri lo seguono con interesse. Occhio alla concorrenza dalla Premier, piace anche a Manchester United e Liverpool.