Spunta un nuovo nome per l'attacco della Juventus. Si chiama, è un attaccante turco del Werder Brema. Classe 2001, è un giocatore che interessa i bianconeri più per il futuro che per il presente. 22 gol in 20 partite con la squadra Under 19, e l'occhio degli scout bianconeri a seguirlo da vicino. La Juve pensa al presente ma anche al futuro, Paratici si muove: Eren Dinkci è entrato nei radar.