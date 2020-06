Futuro deciso per Mattia Perin, almeno fino a fine stagione. Genoa e Juventus hanno trovato l’accordo per prolungare il prestito del portiere fino al termine del campionato, poi un grosso punto di domanda. La dirigenza del Grifone vorrebbe trattenerlo, ma Perin ha mercato e il club bianconero sta valutando le opzioni sul tavolo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Atalanta sta facendo più di un pensiero sul classe ’92, dal momento che rischia di perdere il proprio estremo difensore, Pierluigi Gollini, al centro di un possibile scambio con la Roma con Alessandro Florenzi.