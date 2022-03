Non è più così certa la permanenza alla Juventus di Mattia Perin: secondo quanto riporta La Stampa, il portiere bianconero - in scadenza a giugno - è stato individuato dalla Lazio come possibile sostituto di Reina e Strakosha. Con la situazione rinnovo che non si sblocca e l'inamovibilità di Szczesny, Perin potrebbe dunque accettare una nuova sfida. Sempre secondo La Stampa, all'estremo difensore si sarebbe interessato anche il Torino.