Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, laè alla ricerca di un portiere per la prossima stagione, dal momento che la trattativa per il rinnovo di contratto disembra non decollare. I biancocelesti hanno messo nel mirino due giocatori in scadenza con i rispettivi club: si tratta di Mattiadellae David Ospina del Napoli. Come alternativa si pensa anche a Vanja Milinkovic-Savic, fratello di Sergej e titolare nel Torino di Juric. Secondo le ultime indiscrezioni , il vice di Szczesny non ha ancora iniziato a parlare con i bianconeri del suo futuro, che resta dunque tutto da scrivere.