Mattia Perin è in uscita dalla Juventus. L'estremo difensore bianconero lascerà Torino dopo un solo anno passato in bianconero ma come riporta Sky Sport, al momento sono state respinte le due offerte avanzate da Porto e Benfica che gli hanno offerto un posto da titolare. Per ora l'ex Genoa prende tempo, preferirebbe continuare a giocare in Italia e per questo ha rifiutato le due destinazioni portoghesi.