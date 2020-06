La priorità della Juventus nel mercato che verrà è quella di sistemare il bilancio con plusvalenze utili anche a sfoltire la rosa. Tra i giocatori in uscita c'è, che a fine stagione rientrerà dal Genoa ma non rimarrà in bianconero. Contatti con l'Atalanta per una cessione a titolo definitivo, i nerazzurri prendono tempo perché vogliono prima capire il futuro di Gollini. Paratici aveva provato a proporre Perin anche alla Roma, ricevendo però una risposta negativa dal club giallorosso.