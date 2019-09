Dopo l'infortunio di Giorgio Chiellini Daniele Rugani sembrava aver trovato il modo di restare alla Juventus ma nelle ultime ore i bianconeri stanno comunque cercando di piazzare il difensore centrale toscano tornato sul mercato principalmente per motivi economici. La cessione di Rugani, infatti, permetterebbe alla Juve di mettere a bilancio una corposa plusvalenza e per questo in queste ultime ore di mercato si sta cercando una sistemazione per il difensore che può finire all'estero.