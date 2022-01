17









Romelu Lukaku ha spiazzato tutti: Tuchel, Chelsea e persino il suo procuratore, Federico Pastorello. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l'agente è atteso a Londra per risolvere la questione. Il belga potrebbe andare via da Londra, difficile però che il trasferimento si concretizzi in questa finestra di mercato. A giugno, però, un suo addio ai Blues potrebbe scatenare un effetto domino che riguarderebbe anche la Juventus.



EFFETTO DOMINO - Il primo estimatore di Romelu Lukaku è Antonio Conte. Tra i due il rispetto è profondo e reciproco, all'Inter hanno dato prova di una sintonia notevole. L'allenatore degli Spurs lo riabbraccerebbe volentieri al Tottenham, dove invece è dato sul piede di partenza Harry Kane, promesso sposo del Manchester City di Guardiola. Con Lukaku agli Spurs, la corsa a Vlahovic perderebbe un concorrente. VLAHOVIC - Ovviamente tutto dipende anche da Kane: senza una cessione dell'inglese al City, infatti, il Tottenham non potrebbe permettersi un ingaggio come quello di Lukaku per spedire uno dei due top player in panchina, visto che si tratta di due giocatori tatticamente incompatibili. La Juve resta a guardare e a risparmiare in vista dell'estate, per portare a Torino il gioiello della Serie A.