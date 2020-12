Nel mercato di gennaio la Juventus potrebbe tornare a pensare a un terzino sinistro per regalare a Pirlo un'alternativa di ruolo ad Alex Sandro. Nell'ultima sessione i bianconeri si erano informati per Emerson Palmieri senza perderlo di vista per il futuro, ma non sarà facile portarlo via al Chelsea. I Blues infatti hanno un piano ben preciso per l'ex terzino di Roma e Palermo: nessun prestito gratuito, la società inglese vuole incassare dalla sua cessione, anche se ancora non è stato stabilito un prezzo. La Juve può tornare alla carica, ma dovrà studiare la formula giusta.