Tra i portieri che la Juventus sta valutando come vice Szczesny per sostituire Buffon c'è anchedella Sampdoria: classe '97, cresciuto nel settore giovanile bianconero e possibilità di inserirlo in lista come prodotto del vivaio. Controindicazione: il prezzo. Audero infatti è valutato circa 20 milioni di euro, che la Juve considera eccessivi per un portiere di riserva. Le alternative sono Mirante, appena svincolato dalla Roma, Sirigu, in uscita dal Torino e Perin, rientrato in prestito dal Genoa.