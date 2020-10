1









In questa sessione di mercato l'affare Aouar per la Juventus è quasi impossibile. A un solo giorno dalla fine del mercato, i bianconeri dovrebbero trovare 50 milioni cash che corrispondono alla cifra richiesta dal presidente del Lione Aulas per il centrocampista classe '98. Proprio in queste ore Juve e Lione hanno avuto contatti per il trasferimento quasi imminente di Mattia De Sciglio in Francia, ma è un'operazione slegata dalla trattativa per Aouar, che molto probabilmente verrà rimandata alla prossima sessione di mercato.