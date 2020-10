Proposto più volte alla Juventus nell'affare Arthur-Pjanic, ma anche nel periodo successivo, alla fine Ousmane Dembelé è rimasto al Barcellona. Un'estate da protagonista per l'attaccante francese accostato anche al Manchester United, che come riporta France Football non si è mosso dal Barça per volontà sua. Dembelé infatti ha deciso rifiutare tutte le possibili destinazioni, bloccando così l'arrivo di Memphis Depay dal Lione.