Da giorni in Inghilterra stanno accostando il nome di Hector Bellerin alla Juventus. Il Daily Star conferma un interesse da parte dei bianconeri, spiegando però che i Gunners non lo lasceranno partire per meno di 40 milioni di euro, cifra alla quale, al momento, la Juve non è intenzionata ad arrivare per il terzino destro classe '95. Un anno fa il giocatore è stato vicino al Psg che aveva offerto 30 milioni, Bellerin piace alla Juve che però non investirà una cifra così importante.