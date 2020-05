La Juventus è stato chiara: basta altri casi simili a quello di Rabiot. Non ci saranno più giocatori presi a parametro zero con un maxi ingaggio (il francese prende 7 milioni all'anno). La società vuole tenere sotto controllo il bilancio e se possibile abbassare il tetto stipendi. Per questo, Arthur del Barcellona rappresenterebbe l'investimento ideale per il futuro: il brasiliano ha un ingaggio di circa 3,5/4 milioni di euro e potrebbe rientrare in uno scambio che porterebbe Miralem Pjanic in Spagna, con Arthur in direzione Torino.