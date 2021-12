Secondo quanto riferito da Tuttosport, per portare Dusana Torino lapotrebbe studiare una formula, con unain grado di soddisfare anche le richieste di: ad oggi il presidente dellavuole 70 milioni di euro, una cifra che però rischia di non incassare e che potrebbe ridurre di circa 10 milioni, facendo così decollare le trattative con i bianconeri. Secondo i media serbi l'attaccante vuole rimanere in Italia, e la Juve ha già incontrato il suo entourage discutendo dell'ipotesi di un contratto pluriennale con ingaggio in decisa impennata rispetto agli attuali 800.000 euro netti: più probabile, comunque, che si finisca per parlarne la prossima estate, anche perchè a gennaio balzerebbero in pole le inglesi.