Secondo quanto riporta El Desmarque in Spagna anche il Real Madrid è interessato a Sandro Tonali, obiettivo della Juventus per la prossima stagione. Cellino, presidente del Brescia, chiede non meno di 50 milioni di euro per il cartellino del calciatore che in Italia piace, molto, alla Juventus tanto che Fabio Paratici è già in trattativa con le Rondinelle ed ha messo nel mirino il giovane centrocampista per costruire la linea mediana del futuro, oltre al blocco italiano dei prossimi anni. Ora però su Tonali c'è anche il Real Madrid. Sarà una lunga estate, per lui e per la Juventus.