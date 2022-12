Secondo la Gazzetta dello Sport,, profilo che piace anche alla. L'attaccante del Borussia Monchegladbach ha il contratto in scadenza a giugno e non rinnoverà con i tedeschi. L'Inter proporrà al giocatore un contratto di cinque anni da cinque milioni di euro a stagione, sperando che possa bastare per ingaggiare il francese. Su Thuram ci sono anche club esteri interessati. Per ingaggiarlo già nel mese di gennaio, il club tedesco chiede circa 10 milioni di euro.