Secondo quanto riportato da La Stampa, al momento il nome più vicino allaper quanto riguarda il centrocampo è quello di Khephrendel, seguito da tempo e monitorato con attenzione anche nel corso dell'estate. Proprio in virtù di questo lavoro che affonda le sue radici in sessioni di mercato passate il club bianconero sembra essere in una posizione di largo vantaggio, che gli consentirebbe di anticipare l'affondo per il suo approdo a Torino.