1









Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l'Arsenal si è iscritto alla corsa per accaparrarsi Thomas Partey. L'ingaggio del centrocampista dell'Atletico Madrid è legato ad una cessione illustre: quella di Aubameyang, che finanzierebbe una campagna acquisti estiva eccellente per i Gunners. Thomas è seguito anche dalla Juventus, che però non è l'unica italiana ad averlo messo nel mirino. Infatti, c'è anche l'Inter, sebbene come visto la concorrenza sia molta: per la Juve non è una priorità, ma potrebbe essere il genere di acquisto che, al giusto prezzo, si inserirebbe nell'idea di mercato creativo promosso da Fabio Paratici.