Al momento sono arrivate solo proposte di prestito per i giovani della Juve, ovvero Miretti, Soulé e Nicolussi Caviglia. Soluzioni che, come scrive la Gazzetta dello Sport, garantiscono minutaggio a profili futuribili, ma che non aiutano più di tanto a raggiungere l’obiettivo dell’estate bianconera: fare cassa e abbassare i costi.