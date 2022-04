8









Un occhio all’immediato e uno all’infinito. Un occhio al finale di stagione e l’altro alla sessione estiva di calciomercato, che cambierà profondamente la Juventus. Negli uffici del quartier generale della Continassa si lavora su più fronti, per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri una rosa competitiva e far sì che la Vecchia Signora torni vincente in Italia, già dalla prossima stagione.



Uno dei nomi in cima alla lista dei desideri è quello di Giacomo Raspadori. Non solo caratteristiche tecniche e tattiche, a convincere è anche l’attitudine e le qualità comportamentali; in questo senso, come riporta Tuttosport, a fare da sponsor ci sono anche i suoi compagni di Nazionale, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Un incontro con il Sassuolo, che avrà il mercato come tema principale, è in programma in concomitanza con la sfida in campionato tra i due club che avverrà il 24 o 25 aprile. Inoltre, sarà l’occasione per un aggiornamento sugli altri gioielli che vestono la maglia neroverde: Davide Frattesi, su cui è forte l’Inter, e Hamed Traoré, nel mirino del Napoli.



Non solo Sassuolo; linea bollente è anche quella collegata con il Friuli, nella sede dell’Udinese. Infatti, Nahuel Molina è stato individuato come il profilo giusto per rinforzare la fascia destra e, per la Juventus, è diventato una priorità. I contatti sono continui, ma attenzione all’Atletico Madrid che proverà ad anticipare i bianconeri.