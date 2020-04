Ivan Rakitic rimane un desiderio della Serie A. In passato ci aveva pensato l’Inter, più recentemente era entrato in diverse trattative tra Juve e Barcellona. Ora ci pensa il Napoli. È quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, second cui il club azzurro avrebbe già chiesto informazioni ai catalani riguardo la disponibilità del croato a trasferirsi all’ombra del Vesuvio. Nonostante questo, il centrocampista rimane ambito anche in Spagna, dove il Siviglia, sua ex squadra, rimane in pole, davanti alle avance dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Prezzo del cartellino? Il Barcellona chiede 25 milioni di euro.