La Juventus custodisce il sogno Paul Pogba. La stagione in corso non concede distrazioni, anche se il coronavirus ci sta provando in tutti i modi, eppure il mercato torna dirompente in scena, per chi già sogna la Juve che verrà. E Pogba è il nome che in tanti sperano che Andrea Agnelli possa riportare a Torino: però, come riporta The Sun, i bianconeri non sono i soli sul francese. Infatti, oltre al noto corteggiamento del Real Madrid, c'è anche il Paris Saint-Germain che vorrebbe riportare Pogba in patria: secondo la stampa inglese, sarà proprio con i parigini che la Juve dovrà fronteggiarsi, con un asta destinata a superare i 100 milioni di euro.