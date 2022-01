Dalle parti della Continassa sembrano destinate a non cessare le trattative di mercato e dopo aver regalato il sogno Vlahovic a tutti i tifosi juventini, nella mattinata di oggi sono stati definiti anche i trasferimenti di Dejan Kulusevski e di Rodrigo Bentancur al Tottenham, ma soprattutto quello di Denis Zakaria che arriva dal Monchengladbach.



In queste ore però, si attendono degli sviluppi anche per un'altra trattativa che si trova in stato molto avanzato. Stiamo parlando di quella che potrebbe portare il giocatore del Cagliari Nandez al servizio di Massimiliano Allegri. L'ostacolo al momento è rappresentato dalla volontà del patron Giulini che, vorrebbe monetizzare, al contrario dei dirigenti della Juve che invece optano per un prestito secco.