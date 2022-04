19









L'epilogo è scontato, la destinazione meno. A fine stagione Sergej Milinkovic-Savic lascerà la Lazio, dopo sette anni vissuti da "eroe". Lo assicura Il Corriere dello Sport, ricordando come il centrocampista sia in scadenza nel 2024 e Claudio Lotito non abbia più margini per trattenerlo, rischiando di deprimere le sue ambizioni di un salto di qualità. Il Sergente, insomma, è pronto a spiccare il volo. Verso dove, al momento, non si sa. La risposta potrebbe arrivare entro un mese: secondo il quotidiano, infatti, nei prossimi 15-20 giorni il suo agente Mateja Kezman incontrerà i club potenzialmente interessati, raccogliendo le offerte da recapitare a Formello per imbastire una trattativa lampo con la Lazio e stabilire in via definitiva la valutazione del suo cartellino (presumibilmente vicina ai 70-80 milioni, bonus compresi). Intanto anche adesso - soprattutto adesso - il serbo è stato accostato alla Juve, in cerca di almeno un "colpo grosso" per rinforzare il centrocampo. Massimiliano Allegri lo ha sempre stimato, ma sempre secondo Il Corriere dello Sport a Torino non ci sono i numeri e le disponibilità per immaginare una trattativa con i biancocelesti, tanto che l'ipotesi più probabile è quella di un acquisto a parametro zero. Come il grande ex Paul Pogba, che lasciando il Manchester United darebbe il via libera ai Red Devils per tentare l'affondo proprio a Milinkovic-Savic. Il club inglese è in corsa, anzi in pole insieme al PSG, che lo aveva già trattato in passato (e che adesso, per la cronaca, sta seguendo a sua volta il Polpo). Tutto si deciderà nelle prossime settimane. Effetto domino all'orizzonte?