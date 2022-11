Non si spengono le voci di mercato che accostano il nome di Milinkovic-Savic alla Juve di Max Allegri, con la giornata di domani che potrebbe rivelarsi anche come un'appuntamento' tra le parti per discutere della situazione. La Lazio nel frattempo prova a blindare il suo gioiello con un contratto da 5 milioni di euro annui, che però al momento non sembrano trovare riscontri positivi. Il serbo infatti prende tempo e stando a quanto riportato da Il Tempo, si parlerà del suo futuro solamente dopo la chiusura dei Mondiali in Qatar.