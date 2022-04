Sarà un'estate particolare per Sergej Milinkovic-Savic, che dopo tanti anni potrebbe davvero lasciare la Lazio. Il centrocampista serbo, obiettivo della Juve, ha il contratto in scadenza nel 2024 e guadagna attualmente 3.2 milioni più bonus. Stando a quanto scrive Il Corriere dello Sport, Lotito sa che l'anno giusto per venderlo sarà questo ma ancora non c'è l'intesa con i suoi agenti per il prezzo del cartellino. L'entourage del giocatore sarebbe d'accordo per una valutazione di 65-70 milioni, ritenuta però troppo bassa dal presidente della Lazio. Tentare un affondo, dunque, si preannuncia un'impresa non facile per i bianconeri.